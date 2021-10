Snobbato dalla star sulla griglia di Austin: ex pilota pubblica post di protesta

L’ex McLaren Brundle offeso dall’atteggiamento snob di un personaggio pubblico in Texas. Il post di denuncia che fa sorridere.

Dalla sua reazione di capisce che non è abituato a vedersi ignorato. Avendo un passato da pilota Martin Brundle è sempre stato dall’altra parte, ovvero cercato dai media, a cui ovviamente, a volte non avrà dato retta. Domenica però, nelle vesti di inviato sullo schieramento di Austin, il britannico non ha per nulla digerito di essere passato per un ectoplasma.

L’incontro con la vip e le domande disattese

Per chi non avesse seguito trattandosi della diretta di Sky Sports Uk, il 62enne, mentre risaliva la griglia texana si è imbattuto in tale Megan Thee Stallion, a quanto pare una nota rapper. Non certo l’emblema della sobrietà, la stella della rima cantata, totalmente disinteressata ai fatti della F1, ha cominciato ad atteggiarsi da gran diva, mandando baci e quant’altro. Dunque, avvicinata dal commentatore che gli chiedeva cosa provasse ad essere ospite del Circus e per chi facesse il tifo (noi nutriamo grossi dubbi sulla conoscenza anche di un solo nome), l’artista statunitense non solo non gli ha risposto, ma neppure lo ha guardato. Al suo posto sono intervenuti i bodyguard che hanno tagliato corto replicando che “era felice di essere lì”.

Subito apparso imbarazzato per la mancata intervista, o forse semplicemente per non essere stato considerato come invece succede normalmente con personaggi pubblici più noti, l’ex Ligier e McLaren, è tornato sulla vicenda a freddo non nascondendo il proprio disappunto per il comportamento della star e del suo entourage.

“Mi è capitato di essere sotto pressione in griglia perché c’erano piloti del calibro di Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet, e così via”, si è sfogato con un post pubblicato sui social. “Non mi danno fastidio le guardie del corpo, tuttavia potrebbero imparare un po’ di buone maniere e di rispetto per il nostro lavoro”, ha chiosato offeso.

Chiara Rainis