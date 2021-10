Galeotto Valentino Rossi: due coppie promettono di sposarsi davanti a lui

Al Gran Premio dell’Emilia Romagna, oltre alle emozioni della pista, anche sugli spalti qualcuno ha saputo regalare una storia indimenticabile. Nel segno di Valentino Rossi

Quello del GP dell’Emilia Romagna è stato un weekend dalle mille emozioni. Prima il ricordo a dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, il giorno dopo la festa e i saluti per l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi. Anche sulle tribune, stracolme di appassionati di MotoGP e fan del numero 46, diverse coppie non dimenticheranno facilmente quella data. Infatti, proprio in quei giorni si sono consumate pure almeno due proposte di matrimonio. Il momento è stato ripreso ed è, successivamente, finito sui social.

A divulgare in rete il video è stato lo stesso futuro sposo, che ha accompagnato la ripresa con una didascalia che riassume il gesto e il luogo della proposta: “Ecco realizzato il mio sogno, chiedere alla donna che amo di sposarmi e passare il resto della vita insieme. Ma la cosa che rende questo momento così importante è che l’ho fatto nel posto più bello del mondo, ovvero la pista dove il grande Valentino Rossi ha corso il suo ultimo Gran Premio in Italia. Spero che questo arrivi anche al campione“.

Non si sa se Valentino Rossi vedrà mai quel video, che potrebbe dargli una mano a prendere una decisione anche sulle sue, di nozze, dato che nelle interviste post gara ha ammesso anche lui che ci sta pensando. Certamente il messaggio forte e chiaro è arrivato alla futura sposa, che in un weekend del genere non si aspettava una tale sorpresa.

Nel weekend del GP italiano però questa non è stata l’unica coppia ad essersi promessa amore eterno. I canali social della MotoGP hanno pubblicato un video che mostrano altri due futuri sposi. La proposta di matrimonio in questa caso non è avvenuta sugli spalti, ma direttamente davanti alla moto di Valentino Rossi esposta fuori dal box.

Just when you think your day can’t get any better! 🤩

A pit walk, a proposal and now wedding on the way! Congratulations! 💍🎉#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/TVg94EZe1b

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021