“Grazie, amore”: le parole romantiche della Novello per Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, racconta del suo primo incontro con il nove volte campione del mondo

Valentino Rossi domenica ha corso la sua ultima gara in carriera in Italia. Al termine della corsa, in cui il Dottore è arrivato decimo, Misano ha celebrato, salutato e ringraziato il pilota per questi 20 anni di carriera nel quale ha vinto tanto e ha fatto emozionare tanti.

Al saluto del pilota erano presenti gli amici storici di Valentino Rossi, che indossavano la t-shirt gialla con la scritta ‘Grazie Vale’. Il numero 46 è rimasto piacevolmente colpito dell’affetto ricevuto: “Sono circondato d’affetto e fanno piacere tutti questi eventi speciali per me. Avrei bisogno di una controfigura per potermi dedicare esclusivamente alla pista. Ma sono molto contento”, ha detto il fenomeno di Tavullia nella consapevolezza che sta per chiudersi un’epoca per lui, per la MotoGP e anche per lo sport.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi, le emozioni di papà Graziano: “Ho il magone, mi dispiace”

Valentino Rossi e la sua dolce metà Francesca Sofia Novello

In prima fila, naturalmente, c’era la sua compagna Francesca Sofia Novello, con la quale il nove volte campione del mondo avrà una figlia tra pochi mesi. Non poteva mancare in un momento così importante per la carriera del compagno. Rimarcato da un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, che conteneva poche parole ma molto sentite e speciali: “Grazie, amore”.

Francesca ha cominciato come ‘ombrellina’ nel paddock, dove ebbe il primo incontro con il campione, come lei stessa ha raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Aveva chiesto il numero di telefono tramite amici e ci siamo organizzati per vederci. Lui diceva tutto in una maniera così naturale, che quando sono entrata nel motorhome non mi sentivo neppure a disagio. Forse perché non sono mai stata una tifosa che lo guardava con gli occhi di una fan. O forse perché lui ha questo modo di trattarti come se non fosse nessuno. Appena ho visto questa cosa mi son detta ‘Figo’. Non avrei pensato mai che sarebbe diventato così fondamentale. Quando stai con Valentino non ti mette mai nella condizione di dire ‘Sono qui a cena con Valentino Rossi’. Mai”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi mai così commosso: l’abbraccio dei tifosi e gli omaggi vip