Valentino Rossi, la sorpresa più inaspettata: un premio per il decimo titolo!

Tra i tanti omaggi a lui dedicati nella domenica di Misano, Valentino Rossi si è visto recapitare anche la coppa per il decimo Mondiale

Se la aspettava, una domenica a Misano Adriatico tutta dedicata a lui, Valentino Rossi. Del resto non poteva essere altrimenti, nel giorno della sua ultima gara in Italia della carriera.

Festeggiata in grande stile tra omaggi illustri, esibizioni delle Frecce tricolori, ovazioni del pubblico tutto vestito di giallo e perfino una premiazione da parte delle più alte autorità del governo italiano, come “icona del Made in Italy”.

Quante sorprese per Valentino Rossi

Qualcosa, però, ha superato finanche le sue aspettative. Prima di tutto la scelta del suo team VR46 di correre con una livrea tutta gialla con la scritta “Grazie Vale”: “Non lo sapevo, è stata una bella sorpresa. Anche se di solito non mi piacciono…”.

Ma una sorpresa ancora più grande, e ancora più gradita, è arrivata al termine della serata, quando il Dottore si è visto recapitare dalla sua fidanzata Francesca Sofia Novello una coppa in premio per il suo decimo titolo mondiale.

Le Iene gli regalano il decimo Mondiale

No, non ci siamo sbagliati: proprio il decimo campionato del mondo, quello che il fenomeno di Tavullia ha solo sfiorato ma non è mai riuscito a conquistare. Naturalmente si trattava di uno scherzo, organizzato da Stefano Corti, inviato della trasmissione televisiva Le Iene, che manderà in onda il servizio nella puntata di questa sera.

Per omaggiare il numero 46 con l’unico trionfo che gli è sfuggito, nel corso della sua lunga e impareggiabile carriera, il programma di Italia 1 si è assicurato addirittura la complicità di Guido Meda, storica voce del Motomondiale, che ha inventato una telecronaca impossibile con questo successo virtuale.

Quando il diretto interessato ha visto questo momento, ha festeggiato: “Sono contento! Mi date una coppa? Anche il decimo Mondiale è arrivato!”. E poi ha concluso con una dedica: “Alla bimba che sta per nascere. Grazie, è stato bello!”.

LEGGI ANCHE —> “Grazie, amore”: le parole romantiche della Novello per Valentino Rossi