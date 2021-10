Valentino Rossi, GP perfetto: “Quasi quasi i prossimi non li corro”

Valentino Rossi al termine del GP dell’Emilia Romagna ha salutato la sua marea gialla e ricevuto il premio alla carriera

Si è disputato oggi pomeriggio l’ultimo GP in Italia della straordinaria carriera di Valentino Rossi. Una gara spettacolare piena di colpi di scena, sorpassi e cadute. Marquez festeggia la vittoria della gara, la Yamaha festeggia Quartararo che, grazie alla caduta di Bagnaia a otto giri dal termine, vince il titolo mondiale ma la MotoGP e Misano festeggiano il Dottore.

Gli spalti del Misano World Circuit Marco Simoncelli erano rivestiti di bandierine gialle, i cori che si alzavano intonavano il suo nome. Il giusto tributo per una leggenda della MotoGP, detentore di 9 titoli mondiali e unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Dopo la gara di Misano è stato premiato come icona del Made in Italy.

Il saluto ai fan di Valentino Rossi

Il numero 46 ha voluto ringraziare il suo pubblico per averlo accompagnato e sostenuto nel corso di più di vent’anni di carriera, compreso il GP di oggi concluso in una dignitosa top ten: “Grazie a tutti per il tifo in tutti questi anni, oggi ho fatto anche una gara decente…“.

Dopo i baci e gli abbracci alla madre, alla fidanzata che presto lo renderà padre, al fratello Luca Marini, e alcuni amici, il Dottore si è rivolto alla marea gialla delle tribune e ha detto: “Grazie, è stato lungo e bello. Oggi è stato così bello che magari alle ultime due gare non ci vado… La MotoGP? Dobbiamo continuare a seguirla, anche senza di me. Ci sono tanti piloti giovani emergenti, bisogna fare il tifo per loro e continuare a seguire le gare“.

I ringraziamenti e i saluti non sono arrivati solo dagli spalti ma da tutto il mondo della MotoGP. La rivalità è andata oltre in questo giorno di festa come dimostra l’applauso del numero 93 della Honda, che ha trionfato nella gara di oggi, Marc Marquez: “Le maglie con scritto ‘Grazie Vale’ dicono tutto“. Che storia…

