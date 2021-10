“Grazie Vale”: il suo team VR46 dedica la livrea tutta a Valentino Rossi

Una livrea speciale per le moto del team VR46 in occasione dell’ultimo Gran Premio in Italia del loro fondatore Valentino Rossi

In mezzo ai tanti omaggi che Valentino Rossi ha ricevuto in occasione del suo ultimo Gran Premio in Italia, dall’esibizione delle Frecce tricolori ai fuochi d’artificio fino al trofeo come icona del Made in Italy da parte del governo, non poteva certamente mancare quello del suo stesso team, la VR46.

Che ha fatto le cose in grande, dedicando per una gara l’intera livrea delle moto, sia in classe Moto2 che in MotoGP, tutta al suo proprietario e fondatore. Al posto dei consueti colori nerazzurri, ispirati all’Inter, la squadra del cuore del Dottore, infatti, i piloti della formazione di Tavullia si sono schierati al via a Misano Adriatico tutti in giallo, con una scritta nera sulle carene: “Grazie Vale”.

“Mi viene la pelle d’oca vedendo questa livrea”, ha commentato il team manager Pablo Nieto ai microfoni di Sky Sport. “Valentino merita questo e molto altro, ha fatto tantissimo per noi e vogliamo provare a ringraziarlo con questo omaggio”.

Valentino Rossi ringraziato dal suo team VR46

E i colori sfoggiati per l’occasione sembrano avere anche portato bene, visto che Celestino Vietti, nella classe di mezzo, ha conquistato anche un interessante quarto posto nella gara di casa.

“Sono davvero molto contento, poi a Misano, a casa e con la livrea per Vale!”, sono state le parole di soddisfazione del giovane allievo di Rossi. “Abbiamo fatto un gran lavoro con tutta la squadra, ieri i ragazzi hanno rimesso la moto a nuovo dopo la caduta. Ho ripreso il feeling che cercavo, ho fatto una bella qualifica e ho lottato per il podio fino alla fine. Sono felice, ma continuiamo a lavorare per compiere un altro passo in avanti. Godiamoci il momento ma rimaniamo concentrati”.

