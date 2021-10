Jarvis coccola Quartararo: “Ha una qualità in comune con Valentino Rossi”

Il team principal della Yamaha, Lin Jarvis, al termine della gara di Misano spiega: “La sua forza d’animo ci ha davvero impressionato”

Dopo sei anni la Yamaha riporta un pilota a conquistare un titolo mondiale. Fabio Quartararo, oggi pomeriggio al GP dell’Emilia Romagna ha vinto il campionato piloti, grazie anche alla caduta a otto giri dalla fine della gara del suo rivale Pecco Bagnaia, che ha consentito di anticipare i festeggiamenti. Al termine della gara, Lin Jarvis, managing director della Yamaha, ha voluto intervenire ai microfoni per esprimere la propria gioia per la vittoria del Mondiale da parte di un pilota della sua scuderia.

Jarvis impressionato da Quartararo

Jarvis racconta: “La forza d’animo di Quartararo ci ha davvero impressionato. Lo ha portato a non concludere mai una gara più indietro dell’ottavo posto, anche nei weekend più difficili, tranne quando ha avuto il problema al braccio a Jerez. E comunque anche allora è arrivato tredicesimo”.

Finora il francese non ha mai terminato una gara fuori dalla zona punti in questa stagione: “Queste statistiche parlano da sole. Dimostrano che Fabio non lascia nulla di intentato, ma riesce anche a non farsi sopraffare dalla pressione che porta con sé la lotta per un titolo mondiale. Combatte e batte gli avversari in modo leale, basandosi esclusivamente sul talento e sulla sua tecnica”.

Il boss Yamaha ha poi voluto fare un paragone tra Quartararo e Valentino Rossi, decimo oggi, che ha gareggiato per l’ultima volta nella sua carriera in Italia. Il team principal ha spiegato che il francese è capace di equilibrare nel modo giusto la fame di vittoria con il divertimento del guidare la moto: “Riesce a camminare su quella stretta linea che c’è tra l’incessante dedizione a vincere e migliorare e il divertimento sulla moto. Una qualità che il nostro team ha già visto con Valentino Rossi, il pilota Yamaha di maggior successo nella classe regina“.

