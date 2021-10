Valentino Rossi, dopo il ritiro che fine faranno gli storici collaboratori?

Valentino Rossi non lascerà a piedi il trio tecnico formato da David Munoz, Matteo Flamigni e Idalio Gavira. Ecco la loro destinazione.

Valentino Rossi chiuderà la carriera mondiale dopo la gara di Valencia, ma intorno a lui gravita un affiatato gruppo di lavoro. A cominciare dai tecnici che lo hanno seguito nel passaggio dal team Yamaha factory al team satellite, il nocciolo duro della mente ingegneristica del suo box. I tre membri dell’equipaggio hanno un futuro assicurato nel suo nuovo team che al momento non ha ancora annunciato il main sponsor.

Il capotecnico David Munoz, il tecnico dei dati Matteo Flamigni e il coach Idalio Gavira assumeranno i rispettivi ruoli nel team VR46 Ducati, che schiererà Luca Marini e Marco Bezzecchi dalla prossima stagione MotoGP. “Non so se è ufficiale, ma penso che la mia squadra – David, Matteo – lavorerà con noi. Penso che uno con mio fratello e l’altro con Bezzecchi”, ha detto Valentino Rossi dopo il venerdì di prove libere a Misano. “Anche Idalio Gavira, il mio allenatore, lavorerà per noi e sarà l’allenatore di entrambi i piloti. [Tutti e tre] hanno molta esperienza nel lavorare al top, quindi è bello avere questo tipo di esperienza per la nostra squadra”.

Il campione di Tavullia lavora con Matteo Flamigni dal 2004, quando arrivò in Yamaha, mentre David Munoz ha preso il posto di Silvano Galbusera nel 2020 dopo aver dato prova delle sue capacità nel team Sky VR46 in Moto2, vincendo il titolo iridato con Francesco Bagnaia nel 2018. Di conseguenza il team RNF di Razlan Razali dovrà trovare nuovi componenti da affiancare a Darryn Binder nel suo esordio in classe regina.

