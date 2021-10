Lorenzo Savadori, infortunio e niente gara a Misano: le condizioni del pilota

Savadori non prosegue il weekend di Misano. Un infortunio lo ha messo KO e gli impedisce di risalire sulla sua Aprilia RS-GP nei prossimi turni.

Termina con anticipo il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2021 di Lorenzo Savadori. Il pilota Aprilia MotoGP, impiegato come wild card a Misano, ha subito un infortunio e non può continuare il weekend.

La caduta avvenuta nella terza sessione di prove libere, disputata su pista bagnata, ha provocato la frattura della clavicola destra del pilota italiano. Dopo la visita presso il centro medico, è stato dichiarato unfit e dunque non potrà risalire sulla sua RS-GP. Un peccato, anche perché con le condizioni di pista viste finora poteva dire la sua. Lo abbiamo visto venerdì e avrebbe potuto ripetersi in FP3.

Savadori ci teneva a fare bene in questo fine settimana, dato che in Aprilia ha perso il posto a favore di Maverick Vinales e pertanto voleva sfruttare l’occasione di tornare a correre in MotoGP. La sua presenza a Misano era utile anche per raccogliere più dati e aiutare lo sviluppo della RS-GP. Purtroppo, un infortunio lo ha messo KO e lo costringerà a vedere il resto del gran premio da uno schermo. Gli facciamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione.