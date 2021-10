Valentino Rossi è carico: “Sarà dura, ma mi sono allenato”

Valentino Rossi si è preparato per questa sfida di Misano-2. Ai fan presenti per l’ultimo omaggio vuole regalare una grande emozione.

Sarà un week-end molto speciale per Valentino Rossi e l’ambiente Yamaha: il 42enne correrà la sua ultima gara di casa davanti al suo pubblico e avrà ulteriori stimoli per rincorrere un buon risultato con la sua M1. Ad Austin ha chiuso al 15° posto al termine di un Gran Premio molto impegnativo, anche dal punto di vista fisico. Adesso il Dottore ha approfittato delle due settimane di stop in calendario per prepararsi al meglio in vista di Misano-2 e dei prossimi impegni ravvicinati, prima di dire definitivamente addio alla classe regina.

Il saluto a Vale

Valentino Rossi spera di dare una bella soddisfazione al popolo giallo per il commiato sulla pista casalinga. Sugli spalti saranno presenti 35mila spettatori che un giorno potranno dire “io c’ero”. Si comincia venerdì mattina alle 09:55 con le prime prove libere. “È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto dei momenti impegnativi, incluso il viaggio negli Stati Uniti, che è stata una gara davvero impegnativa – sottolinea il campione di Tavullia -. In questo periodo mi sono allenato duramente a casa per essere sicuro di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima perché è probabile che le temperature siano più fresche di un mese fa. La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale e spero davvero che i fan italiani possano divertirsi”.

Dovi sogna la top-10

Week-end di casa anche per l’altro veterano della MotoGP, Andrea Dovizioso, che ha il privilegio di condividere lo stesso box con Valentino Rossi in questo suo finale di carriera. Sarà difficile centrare la top-10, ma il forlivese conta sui recenti miglioramenti. Per lui si tratta del terzo Gran Premio in sella alla Yamaha M1. “Questo fine settimana sarà una buona occasione per confrontare la moto, dove siamo ora rispetto a dove eravamo un mese fa sullo stesso circuito, anche se le condizioni potrebbero essere diverse. Penso che questo mi aiuterà ad essere più veloce e sto puntando a rimanere all’interno del gruppo. Non vedo l’ora di essere più competitivo e combattere con gli altri piloti”.

LEGGI ANCHE —> Il giovane pilota che adora Valentino Rossi: “Per me è come un dio”