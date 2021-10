Leclerc parte per Austin ma sbaglia volo: ecco dove si è ritrovato!

Leclerc e il suo preparatore sono partiti per raggiungere il Texas per affrontare il prossimo GP, ma qualcosa durante il volo è andato storto

Questo weekend torna la Formula 1, si corre ad Austin. L’ultima volte si corse qui nel 2019, prima della pandemia. Ad avere la meglio fu il finlandese Valtteri Bottas della Mercedes, al suo settimo successo in carriera. Bottas precedette all’arrivo il suo compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen della Red Bull. Quarto Charles Leclerc, allora alla sua prima stagione in Ferrari.

LEGGI ANCHE —> Melandri e Valsecchi allarmano i piloti di F1: “Austin è disastrosa, fa pietà”

Charles Leclerc sbaglia volo

Mentre i piloti si stanno dirigendo in Texas, per prepararsi al Gran Premio, Charles Leclerc e il suo preparatore Andrea Ferrari sono finiti, per sbaglio, dall’altra parte degli Stati Uniti: a New York. Non è la prima volta che i due si perdono, era già successo in un bosco in Ungheria: il pilota e il suo preparatore stavano andando al circuito quando a un certo punto si smarrirono nei boschi e non riuscivano più a tornare indietro. Per risolvere la situazione dovettero, quindi, chiamare il team per chiedere aiuto.

Questa volta, non si sa ancora come, la coppia ha sbagliato addirittura volo aereo, ritrovandosi a sorpresa a New York City. Andrea Ferrari ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia dall’aeroporto della Grande mela, svelando l’errore: “Sbagliato aereo ma sono arrivato a New York. Poteva andarmi peggio!”. Lo stesso ha confermato anche il Piccolo principe, salito per sbaglio sullo stesso aeroplano del suo accompagnatore.

Charles Leclerc è alla sua terza stagione al volante della Ferrari. Entrato a far parte dell’Academy nel 2016, è il punto fermo della squadra per il presente ma anche per il futuro.. Dopo un 2020 da dimenticare, il 2021 sta dando progressivamente segnali di crescita che lasciano ben sperare

LEGGI ANCHE —> Buon compleanno Charles Leclerc: gli auguri del suo compagno Sainz