Buon compleanno Charles Leclerc: gli auguri del suo compagno Sainz

In casa Ferrari si festeggia un compleanno speciale. Charles Leclerc compie 24 anni e tra i vari auguri spicca quello del compagno di squadra Carlos Sainz

In casa Ferrari si attende l’inizio della stagione 2022 che sarà unica soprattutto per il nuovo regolamento tecnico, sperando si possa tornare a gioire per i successi della Rossa che mancano oramai dal lontano 2008. Intanto nei piani alti del Cavallino ci si gusta gli ultimi buoni risultati fatti vedere in gara e la coppia di piloti che pare essere quella più compatta nel paddock.

È lo stesso direttore sportivo, Laurent Mekies a ribadire come la coppia dei piloti Ferrari Leclerc-Sainz sia al centro del progetto. Il madrileno è al primo anno come pilota Ferrari. Nel gennaio 2021 lo spagnolo guida la sua prima monoposto Ferrari, la SF71H, sul Circuito di Fiorano, per dei test privati organizzati della Ferrari.

Nella prima gara della stagione, il Gran Premio del Bahrein, Sainz arriva ottavo, mantenendo il posto che aveva ottenuto il giorno prima nelle sessioni di qualifica. Il primo podio con la Ferrari arriva nel Gran Premio di Monaco, con un secondo posto dietro a Max Verstappen. Leclerc invece è a Maranello dal 2019 dove sta cecando di mostrare tutta la sua grinta e le sue qualità come giovane pilota.

LEGGI ANCHE —> Ferrari, tutto sembra tornato a funzionare: ecco i motivi per essere ottimisti

Il messaggio di auguri di Sainz a Leclerc

A dare conferma alle parole del direttore sportivo sono anche i piccoli dettagli. Come ha dimostrato il pilota spagnolo, ex McLaren, Carlos Sainz che sui suoi profili social ha rivolto un messaggio al collega monegasco, Charles Leclerc, che proprio oggi compie 24 anni. Il messaggio che accompagna la foto è: “Tanti auguri al mio arcinemico agli scacchi“.

Infatti, i due piloti, sono accomunati, oltre che dalla passione per le auto, anche da quella relativa al gioco degli scacchi. Spesso i due hanno parlato delle loro sfide, che erano state immortalate anche dalle telecamere durante la lunga pausa dovuta al diluvio abbattutosi durante il GP del Belgio.

LEGGI ANCHE —> Charles Leclerc porta mamma e fidanzata sulla sua Ferrari (VIDEO)