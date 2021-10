Dieci anni senza Simoncelli: Misano lo omaggia con un ricordo da brividi

In occasione del Gran Premio di Misano, per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, la Dorna ha deciso di dedicargli un ricordo speciale

Il 23 ottobre, una data che non si può scordare, saranno trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli. Dieci anni da quella maledetta domenica in Malesia, sul circuito che portava il suo marchio e in cui aveva vinto il titolo mondiale 250.

Nel corso del secondo giro il pilota perse il controllo della sua Honda alla curva numero 11 e, nel tentativo di rimanere in sella, sterzò verso destra, rientrando improvvisamente verso il centro della pista e venendo investito dai piloti che lo seguivano, Colin Edwards e Valentino Rossi, i quali non ebbero modo di evitarlo.

L’iniziativa per ricordare Simoncelli

Proprio il 23 ottobre la MotoGP sarà al Marco Simoncelli World Circuit di Misano per la terzultima gara di questa stagione. Sarà un weekend pieno di emozioni forti. L’ultima gara di Valentino Rossi in Italia, che verrà celebrata con un tributo a 360 gradi da parte di tutto l’ambiente. Sarà soprattutto l’occasione per ricordare chi non c’è più, ma che nel cuore di tutti resterà per sempre: il Sic.

Il sabato pomeriggio, infatti, dopo le qualifiche, la Dorna ha deciso di onorarne la memoria con una iniziativa speciale. In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, si terrà una cerimonia per piantare una quercia sulla collina nei pressi della curva Quercia.

Lo ricordava Aldo Costa a Paolo Simoncelli, che abbracciare Marco era un po’ come abbracciare una quercia. E lo chiedevano lo scorso anno Guido Meda e Mauro Sanchini, anticipando in telecronaca che sarebbe stato bello piantare un quercia per il numero 58 là dove in precedenza ce ne era un’altra, che aveva dato il nome a quel tratto della pista. Finalmente la Dorna li ha presi in parola: sabato pomeriggio l’albero sarà piantato in curva 8.

