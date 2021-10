Kia EV6: l’elettrica coreana anche con un super motore

Kia Ev6 è l’elettrica della Casa coreana che introduce un’ampia gamma di veicoli elettrici che esordiranno sul mercato entro il 2026.

La casa coreana Kia lancia l’elettrica EV6 che anticipa un po’ le linee future dei prossimi modelli a zero emissioni. Un concentrato di tecnologia per questo veicolo a metà tra un SUV coupè e una berlina, con una lunghezza di 4.70 metri e larghezza di 1.90 metri.

Design sicuramente molto moderno e contrassegnato da un grintoso anteriore, fiancate dinamiche e filanti, posteriore illuminato da un firma a led. Nell’abitacolo lo spazio garantisce un bel comfort a cinque passeggeri, mentre il bagagliaio è ridotto a 511 litri per fare spazio al pacco batterie da 77 kw e al motore posteriore. All’anteriore, però, è disponibile un secondo vano da 50 litri, che scendono a 20 nel caso di trazione integrale.

Interni e motori

Ma il punto forte della Kia Ev6 è l’alto tasso di tecnologia presente all’interno, specie nei sistemi di assistenza alla guida, mentre sul cruscotto spicca uno schermo da 12,3 pollici di forma curva e che consente di ridurre l’impatto della luce e migliorare la lettura in qualsiasi condizione. Lateralmente vige un secondo schermo per sistemi di navigazione, infotainment e menu. La vettura ha un’autonomia stimata di 528 km che permette di progettare tranquillamente viaggi anche a lungo raggio, con la possibilità di ricaricare le batterie dal 10 all’80% in 18 minuti.

Al momento del lancio sarà disponibile in due declinazioni di potenza: una con propulsore posteriore da 229 CV, l’altra con due unità per una erogazione totale di 325 CV e trazione integrale. In un secondo tempo arriverà anche una super versione da 580 CV entro la fine del 2022, in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in 3,5 secondi, offrendo prestazioni sportive ma preservando la comodità di un’auto confortevole. Quattro le modalità di guida che consentono di personalizzare il carattere della Kia Ev6 e affrontare qualsiasi tipo di percorso: Eco, Normal, Sport o Snow. Per la versione AWD, il passaggio dalla modalità a trazione posteriore a quella integrale è graduale e, soprattutto, automatico in base alle condizioni e allo stile di guida.