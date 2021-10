Norris accompagna a scuola un bambino sulla sua McLaren! (VIDEO)

Una mattina da sogno per un giovane tifoso della Formula 1 di soli dieci anni, vincitore di un concorso che ha come protagonista Lando Norris

Primo giorno di scuola da sogno per un ragazzino inglese di 10 anni che è stato il fortunato vincitore di un concorso indetto da Hilton Honors, uno dei più grandi programmi di premi di viaggio del mondo, sponsor aziendale del team McLaren di Formula 1 da ormai 16 anni.

Il piccolo tifoso inglese è stato accompagnato a scuola dal giovane pilota della scuderia britannica, Lando Norris, settimo posto nell’ultimo GP in Turchia. Oltre ad avere Norris come accompagnatore il giovane ha avuto anche l’opportunità di essere trasportato su una McLaren 720s.

Mattinata indimenticabile per il tifoso di Norris

Lando, come si vede nel video pubblicato sui canali social di Hilton Honors, è andato in macchina a casa del vincitore del concorso, dopo aver fatto qualche autografo ed essere stato immortalato dai genitori del ragazzo, i due sono partiti in direzione della scuola. Durante il tragitto il pilota inglese ha risposto alle curiosità del giovinetto, quest’ultimo vivamente emozionato per quello che stava vivendo.

Arrivati all’istituto i compagi di classe sono rimasti sorpresi e sono andati ad accogliere il loro compagno e approfittando della situazione hanno fatto firmare autografi e si sono immortalati con il pilota della McLaren. Una mattinata difficile da dimenticare per il tifoso che conserverà gelosamente negli anni a venire.

Lando Norris, al secondo anno in Formula 1, sta facendo chiaramente vedere le sue qualità di pilota con la McLaren. L’inglese può vantare di aver realizzato un nuovo record, essendo il primo pilota della storia della scuderia britannica a concludere 15 gare a punti di fila a 22 anni non ancora compiuti. A Sochi è riuscito a conquistare la sua prima pole in carriera rovinando però il buon lavoro nella gara della domenica commettendo l’errore di non rientrare ai box per montare gomme da bagnato. A 32 punti dal terzo posto della classifica piloti, occupato dal finlandese della Mercedes, Valtteri Bottas, e con 6 gare ancora da correre Lando potrebbe con le sue qualità salire sul podio finale.

From the race track to the school run🚕📚 Thanks to dad, a Hilton Honors Member, Thomas was driven to school by @McLaren F1 Driver @LandoNorris making memories that will last a lifetime. Where will your points take you?#HiltonMemories Full video: https://t.co/iTI5L3VrAT pic.twitter.com/e4rayzxQIZ — Hilton Honors (@HiltonHonors) October 14, 2021

