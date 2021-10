Mai dire mai: Lando Norris pensa ad un domani in Ferrari

Molto amato dal pubblico italiano, soprattutto da quello più giovane, l’attuale pilota McLaren riflette su un possibile passaggio in Ferrari.

Lando Norris è certamente uno dei grandi protagonisti del campionato 2021 di F1 almeno finora. A dircelo, non è tanto la classifica generale che lo vede al quarto posto con 139 lunghezze, bensì quanto fatto vedere in pista. Le sue prestazioni sono state assolutamente degne di nota, ma soprattutto, cosa ormai rara, ci sta facendo divertire anche per il suo carattere e il desiderio di emergere.

Legato da anni alla McLaren l’inglese sta riscuotendo un notevole successo anche da noi proprio per merito della sua temerarietà comunque sempre nei limiti e lo scarso timore reverenziale nei confronti dei big. Due caratteristiche che lo rendendo un buon candidato per la Ferrari.

Interrogato su questo punto da La Gazzetta dello Sport, il #4 ha ammesso di essere intrigato dalla possibilità di un passaggio al Cavallino seppur non in tempi brevi.

“A Monza i tifosi sono addirittura venuti fuori dal mio hotel”, ha affermato il driver di Bristol. “Magari da qui ad dieci anni potrei pure andare a Maranello. Per adesso però sono felice dove sono. Ho appena prolungato il contratto con la mia squadra ed è con loro che voglio aggiudicarmi entrambe le coppe”.

Nostalgia canaglia del recente passato

Nei mesi scorsi il 21enne si è distinto anche per alcune dichiarazioni non sempre lusinghiere nei confronti del suo nuovo compagno di box Ricciardo. Affezionato a Sainz per ragioni anagrafiche e di interessi in comune, una volta di più il britannico ha evidenziato le differenze tra l’iberico della Rossa e l’australiano.

“Con Carlos ci piaceva sfidarci al simulatore e a golf eravamo quasi coetanei. Ad ogni modo Daniel è esattamente come lo si vede in tv. Simpatico e divertente. E’ un ottimo corridore e sto imparando molto da lui”, ha chiosato addolcendo un po’ certi commenti fatti sull’incapacità del collega di Perth di gestire le difficoltà.

Chiara Rainis