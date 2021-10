Superbike, Razgatlioglu campione in Argentina: cosa deve succedere

Razgatlioglu arriva in Argentina da leader della classifica mondiale Superbike 2021. Può laurearsi campione già a San Juan a discapito di Rea.

Il campionato mondiale Superbike 2021 volge verso il termine e in questo weekend in Argentina si disputa il penultimo round del calendario. Tutta l’attenzione è sul duello per il titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Il pilota del team Pata Yamaha Brixx guida la classifica con 24 punti di vantaggio sul rivale della Kawasaki. Quest’ultimo nel 2018 e nel 2019 ha ottenuto grandi risultati a San Juan: quattro vittorie e un secondo posto. Lì il turco non ha mai corso con la R1, ma ha comunque conquistato quattro successi con la Ninja ZX-10RR e dunque sulla carta il circuito non gli è sfavorevole.

LEGGI ANCHE -> Superbike, Redding spiega: “Questa la differenza tra Ducati e Kawasaki”

SBK, Razgatlioglu potrebbe vincere il titolo a San Juan

Razgatlioglu ha la possibilità di laurearsi campione del mondo Superbike per la prima volta in carriera già in Argentina. Per farlo, il suo vantaggio in classifica al termine del round di San Juan dovrebbe crescere da 24 a 62 punti.

Il pilota Yamaha ha vinto 10 gare principali contro le 5 di Rea, più specialista delle Superpole Race rispetto al turco (6 contro 2). Se il sei volte campione mondiale SBK dovesse vincere Gara 1 a El Villicum, in automatico l’assegnazione del titolo 2021 verrebbe rinviata all’ultimo round del calendario previsto in Indonesia al Mandalika International Street Circuit.

Razgatlioglu dice di non pensare troppo al Mondiale, ma a due appuntamenti dalla fine di questo avvincente campionato è normale che qualche pensiero lo faccia. Sa di avere la grande chance di coronare il sogno della sua carriera, vincendo e andando anche a interrompere un dominio come quello Rea-Kawasaki che dura da sei anni.