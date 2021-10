Renault Clio Lutacia, un’edizione limitata: scopri i prezzi

Renault Clio Lutecia è una versione limitata della berlina. Scopri tutti i dettagli e i prezzi di un modello che andrà sicuramente a ruba.

Anche la Renault Clio da oggi può vantare la sua “special edition” in versione limitata. Porta la denominazione “Lutecia“, farà seguito all’allestimento Initiale Paris e completa la gamma Clio che comprende ormai gli allestimenti Zen, Limited, Intens, la sportiva R.S. Line e l’elegante Lutecia.

L’allestimento Lutecia è stato progettato per i clienti che cercano un design forte e vogliono avere il miglior equipaggiamento a disposizione. Pensato per una clientela esigente che cerca materiali di qualità ed è attenta all’ambiente, con un tocco di eleganza espressa dal colore ottone sia per la carrozzeria che per gli interni. All’esterno le noto di ottone esaltano i cerchi Vivastella da 17 pollici tagliati a diamante, il logo e la griglia, le prese d’aria, l’antenna a pinna di squalo, il badge laterale e gli specchietti retrovisori.

Leggi anche -> Corvette C8 Stingray, arriva in Italia la nuova supercar V8

Nell’abitacolo il cruscotto è rivestito interamente con tessuto bio 100%, sedili imbottiti in PET e una striscia color ottone opaco. Per quanto riguarda le attrezzature Renault Clio Lutecia vanta le medesime caratteristiche della versione Intens, ma con l’aggiunta di vetri posteriori oscurati, fari auto-oscuranti, radar di parcheggio anteriore e una telecamera di retromarcia. Renault Clio Lutecia sarà nelle concessionarie autorizzate in occasione degli open day dal 14 al 17 ottobre e i prezzi partiranno da 22.500 euro con colori di carrozzeria tra cui Noir Etoile, Platinum Gray, Titanium Gray, Quartz White e Glacier White.