Corvette C8 Stingray, arriva in Italia la nuova supercar V8

Arriva in Italia la Chevrolet Corvette C8, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi grazie al motore V8 da 6,2 litri.

La Corvette C8 Stingray arriva in Italia e sarà la prima Corvette prodotta con il motore in posizione centrale. Il nuovo design della Stingray sia Coupé che Convertibile è ispirato agli aerei militari, presenta una forte espressione futuristica, con linee agili e scolpite. All’interno i materiali sono di elevata fattura, con pelle tagliata e cucita a mano e diversi elementi in metallo. La plancia avvolge il guidatore, il cruscotto con schermo da 12 pollici personalizzabile e il Performance Data Recorder, strumento avanzato di analisi della guida.

La nuova Chevrolet Corvette C8 ha un cuore pulsante V8 da 6,2 litri in grado di sprigionare 482 CV e scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. I prezzi partono da 90.100 euro ed è possibile ordinarla optando tra 15 tinte della carrozzeria: Torch Red, Arctic White, Black, Flare Silver, Ceramic Matrix Gray, Tactical Red, Elkhart Lake Blue, Rapid Blue, e Accelerate Yellow, più tre nuovi che sono il Caffeine Brown, Hypersonic Gray e Amplify Orange.

Lo spostamento del motore in zona centrale consente di vantare due bagagliai, uno nella parte frontale e uno in quella posteriore. La Chevrolet C8 Stingray si serve di ammortizzatori coil-over (a bobina) comandati dal Magnetic Ride Control 4.0, che legge la strada adattando l’assetto della vettura. L’autista può contare su sei modalità di guida che selezionano il carattere della vettura. Le modalità meteo, tour, sport e pista rimangono, ma si addizionano due nuove modalità: MyMode, un’impostazione configurabile per lo stile di guida preferito che può rimanere tra i cicli di tasti. La modalità Z che porta le configurazioni MyMode un passo avanti, permettendo ai conducenti di regolare anche il motore e la trasmissione.