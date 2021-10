Leclerc e Sainz in coro: “In Turchia la miglior Ferrari della stagione”

Due rosse a punti a Istanbul. Leclerc mastica amaro per il podio sfumato, mentre Sainz esulta per la rimonta. Ma entrambi sono fiduciosi per il futuro

Un sogno cullato per oltre metà gara quello del podio da parte di Charles Leclerc in Turchia. Poi, nel momento clou, la decisione di rischiare, rimanendo fuori con le stesse gomme per poi rinunciare visto il rischio troppo alto di uscire fuori e segnare ancora una volta zero nella casella punti.

Leclerc, il coraggio non ha pagato

“Ci abbiamo provato fino alla fine – ha ammesso al termine della gara ai microfoni di Sky Sport il monegasco -. Era molto strana questa intermedia, la gomma usurata paradossalmente rendeva più della nuova però poi, una volta avvertito l’eccessivo utilizzo, era troppo tardi. Il grip nelle gomme posteriori era molto poco nei giri finali, ma ormai i secondi da Perez erano decisamente troppi”.

C’è però una buona metà gara a grandi livelli per la Rossa e per Leclerc, tanto che ha dato filo da torcere sia a Bottas che a Verstappen: “La mia Ferrari è stata una bella macchina da guidare oggi, al netto del comportamento imprevedibile delle gomme – ha ammesso il numero 16 -. È stato un weekend positivo ma rimane l’amarezza per non aver agguantato il podio”.

Sainz, rimonta e tanta fiducia per il futuro

Chi può sorridere davvero è Carlos Sainz Jr, partito dal fono e ottavo dopo una rimonta spettacolare. “Difficile scegliere il sorpasso più bello oggi, ce ne sono stati tanti – ha poi raccontato al termine della corda -. Non è stata una partenza bellissima, ma poi ho trovato il ritmo andando anche a sorpassare un pilota per giro. Però le gomme hanno iniziato a calare così come le condizioni generali della pista, che era asciutta solo in determinate traiettorie”.

Lo spagnolo comunque guarda con ottimismo alle prossime gare e non solo: “Siamo felici, tuttavia c’è rammarico per essere arrivati dietro Norris per un pit stop sbagliato, ma non mi lamento. Dopo il cambio della power unit, sento che la Ferrari è diversa, vogliamo vincere almeno un Gran Premio da qui alla fine del Mondiale“.

