IONIQ 5: crossover elettrico con tempi di ricarica record

Hyundai lancia IONIQ 5, un crossover elettrico utilitario che garantisce tempi di ricarica eccellenti: 100 km con una ricarica di 5 minuti.

IONIQ 5 è un crossover elettrico utilitario (CUV) con un’autonomia di oltre 450 km e un design ispirato al concept ’45’ EV di Hyundai. Promette di sconvolgere il mercato delle auto elettriche con la capacità di ricaricarsi in breve tempo: dal 10 all’80% in soli 18 minuti. In soli 5 minuti di ricarica può percorrere fino a 100 km.

Realizzata sulla piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP) di Hyundai garantisce più spazio nell’abitacolo e prestazioni ottimizzate. IONIQ 5 sarà in vendita a partire da questo autunno con un programma di pre-prenotazione per i primi acquirenti che offre vantaggi speciali. Tre gli allestimenti (Progress, Innovation, Evolution) per un listino che parte da 44.750 euro e formule di acquisto competitive: si può averla con un anticipo di 12.500 euro e rate da 349 euro per 48 mesi.

Design, versioni e tecnologie

Il design è davvero esclusivo e minimalista, con superfici lisce e taglienti che la fanno sembrare davvero compatta pur con i suoi 464 cm di lunghezza. I clienti possono scegliere tra sei colori di carrozzeria. Le scelte cromatiche sono Phantom Black (Pearl), Cyber ​​Grey (Metallic), Atlas White (Solid), Digital Teal (Green Pearl), Lucid Blue (Perla), Shooting Star (Grigio Opaco).

IONIQ 5 è offerta in tre diverse versioni che combinano due tipologie di batterie e soluzioni a due e quattro ruote motrici. Gli accumulatori hanno una capacità di 58 kWh e 72,6 kWh: con quella più piccola la 2WD è in grado di erogare 170 Cv e 350 Nm, per un’autonomia dichiarata di 384 km, mentre con quella più grande la 2WD passa a 218 CV, mentre la 4WD monta un’unità anteriore da 95 CV e una posteriore da 211 CV. L’autonomia in questo caso è rispettivamente di 481 e 430 km.

Numerosi i sistemi di assistenza alla guida avanzati. Tra i principali citiamo il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA). Il Remote Smart Parking Assist (RSPA) consente al conducente di parcheggiare o uscire da un parcheggio a distanza dall’esterno del veicolo. Questa funzione funziona sia per il parcheggio parallelo che per quello perpendicolare e può essere attivata tramite un pulsante sulla chiave intelligente del veicolo.