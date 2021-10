Audi R8 V10 performance RWD sarà prenotabile dal 21 ottobre. Ecco le caratteristiche di una vettura stradale con l’anima racing.

Nei primi mesi del 2022 debutterà nelle concessionarie la nuova Audi R8 V10 performance RWD, strettamente derivata dalla versione pistaiola Audi R8 LMS GT4, dotata del possente motore V10 5.2 FSI aspirato, in grado di erogare 570 CV e 550 Nm di coppia. Sarà il veicolo di serie più vicino ad un’auto da competizione, grazie ad un’iniezione di potenza (+30 CV) e coppia (+10 Nm) oltre che su dotazioni maggiormente sportive.

La Audi Audi R8 V10 performance RWD sarà disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder. Una supercar a trazione posteriore che sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 329 km/h, leggermente inferiori le prestazioni per la versione Spyder. Disponibile con cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e avrà un peso a vuoti di 1.695 kg, merito della scocca Audi Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio.

Sportiva fuori e dentro

Questa vettura sportiva non potrà non garantire divertimento alla guida, garantendo drift elettronicamente controllati. Lo sterzo dinamico, disponibile per la prima volta sulla Audi R8 RWD, adatta il rapporto di trasmissione in funzione della velocità di marcia: in manovra è molto diretto, mentre ad alta velocità spicca per rigore e stabilità. I cerchi in lega sono disponibili da 19 o 20 pollici. L’impianto frenante è costituito da dischi in acciaio autoventilanti e forati di serie dal profilo a onda. A richiesta sono disponibili i dischi carboceramici con pinze specifiche.

Dieci le tinte di carrozzeria disponibili. Nell’abitacolo spiccano i sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, virtual cockpit da 12,3 pollici, di serie, e la disponibilità dei sedili a guscio R8. Sarà prenotabile in tutte le concessionarie dal 21 ottobre, le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2022.