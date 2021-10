Loris Capirossi, brutto incidente durante il RallyLegend (VIDEO)

Grande brivido per Loris Capirossi durante il Rallylegend, al quale partecipa al volante di una Skoda Fabia: protagonista di un grave botto

Era uno dei protagonisti più attesi di questa edizione, la diciannovesima, del Rallylegend di San Marino, riservato alle vecchie glorie dei motori.

Tanti gli appassionati che si erano assiepati sulle strade del Titano per vederlo battagliare, per una volta non sulle due ma sulle quattro ruote, contro grandi specialisti dello sterrato come Miki Biasion, due volte campione del mondo, François Delecour, già vicecampione del mondo, Franco Cunico, pluricampione italiano, e Craig Breen, attuale protagonista del Mondiale Wrc.

Invece l’esperienza di Loris Capirossi è durata solo poche curve. Già nel corso della prima prova speciale, denominata proprio San Marino, il tre volte iridato nel Motomondiale nelle classi 125 e 250 è andato a sbattere contro il guard rail.

Capirossi sbatte con la sua Skoda al Rallylegend

Violento l’impatto contro le barriere di protezione della sua Skoda Fabia R5, che è rimasta letteralmente distrutta nella parte anteriore, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica né per Capirex, né per il suo navigatore Giuliano Calzolari. I danni riportati dalla vettura sono tuttavia così ingenti che potrebbero compromettere la sua ripartenza per la seconda tappa.

La dinamica dello schianto è ritratta da un video, girato con il suo smartphone da uno dei molti spettatori a bordo strada, e poi pubblicato dallo stesso Loris sul suo profilo ufficiale di Instagram. Al momento in cui avrebbe dovuto impostare la curva, la vettura allarga la traiettoria, finisce in sottosterzo e non può evitare il botto.

Si potrebbe dunque concludere così la prima esperienza di Loris Capirossi al Rallylegend. Con tanta paura, un po’ di rammarico, ma anche un grande sospiro di sollievo per aver evitato guai più seri.