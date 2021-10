Franco Morbidelli avverte: “Situazione complicata, guidare così è una sfida”

Franco Morbidelli, al termine delle prove libere del GP di Austin, parla delle condizioni di pista: “Situazione complicata che riguarda ognuno di noi, siamo tutti sulla stessa barca”

Prosegue il ritorno al top della forma per Franco Morbidelli, rientrato a pieno regime nel Gran Premio di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il pilota della Yamaha si è trovato bene in sella alla sua M1 dopo le difficoltà patite al rientro dall’operazione al ginocchio.

Morbidelli: “Guidare qui è veramente una sfida”

Il pilota, al termine delle prove libere al Circuit of the Americas di Austin, in Texas, ha dato qualche buona notizia riguardo al miglioramento delle proprie condizioni fisiche: “Rispetto a due settimane fa ho compiuto dei passi avanti, adesso riesco a muovere la gamba con maggiore libertà. Chiaramente non sono ancora al massimo della forma, ma posso ritenermi soddisfatto. Stiamo continuando a lavorare specialmente in termini di set up, trovando ottime soluzioni. Inoltre abbiamo sfruttato il turno del mattino nel tentativo di individuare una buona base anche sul bagnato e capire meglio cosa ci serve. Dobbiamo continuare a lavorare, vedremo cosa accadrà domani con il meteo”.

Più critica è invece la situazione del circuito Il pilota italiano Yamaha ha spiegato quali secondo lui sono le difficoltà riscontrate di questa pista: “Guidare qui è veramente una sfida, ci sono un sacco di buche. Il punto più pericoloso è senza ombra di dubbio curva 10, infatti numerosi piloti hanno avuto problemi ad affrontarla. Non so ancora cosa verrà fuori dalla safety commission, però è una situazione complicata che riguarda ognuno di noi, siamo tutti sulla stessa barca”.