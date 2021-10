Comprare auto: come scegliere, quanto spendere, come pagare

Acquistare un’auto è un’operazione che richiede tempo e soldi. Ecco quanto sono disposti a spendere gli italiani.

L’acquisto di un’auto nuova non è impresa facile per la maggioranza degli italiani. Secondo una indagine di Facile.it e MiaCar.it gli acquirenti del Bel Paese impiegano almeno due mesi prima di trovarla. Un lasso di tempo che si riduce per gli over 65, probabilmente perché hanno le idee più chiare (impiegano in media un mese e mezzo). I più lenti sono invece gli under 24, probabilmente perché si tratta della prima auto: a loro serve in media più di tre mesi.

Quanto sono disposti a spendere gli italiani per acquistare una vettura? Secondo i risultati dell’indagine mettono a budget circa 13.800 euro, valore che sale fino a superare i 17.000 euro se si tratta di un veicolo nuovo, mentre per le auto usate sono sufficienti poco più di 7.000 euro (7.343 euro). Qualcuno è disposto anche a spendere qualcosa in più: circa 2 milioni di italiani hanno pagato oltre 30.000 euro per la loro auto. In generale che spende di più sono i rispondenti con età compresa tra i 35 e i 44 anni, che per acquistare un vicolo mettono a budget, mediamente, 15.135 euro.

Come si paga l’auto? Il 38,9% degli italiani la paga a rate ricorrendo ad un prestito. Chi ha chiesto un prestito per l’auto lo ha restituito, in media, in 43 rate (poco più di 3 anni e mezzo). Nel 6% dei casi l’auto arriva come regalo da parte di un familiare, soprattutto tra i giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni (16,7%).