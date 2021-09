Superbike Jerez, cancellata Gara 1: grave incidente di Berta Vinales

Superbike Jerez 2021, niente Gara 1: cancellata l’attività in pista a causa di un grave incidente capitato nella corsa della Supersport 300.

Cancellata Gara 1 del Mondiale Superbike a Jerez. Dopo il brutto incidente di Dean Berta Vinales della corsa della Supersport 300, l’organizzazione ha deciso di annullare l’attività prevista sulla pista spagnola nel pomeriggio.

Il cugino di Maverick Vinales a tre giri dalla fine è stato investito da altri piloti, dopo una caduta. Era in programma di trasportarlo in elicottero presso l’ospedale di Siviglia, ma pare che il mezzo non sia mai partito da Jerez in direzione della struttura ospedaliera. Al momento non ci sono informazioni certe sulle sue condizioni di salute.

Si spera di ricevere al più presto notizie positive sulle condizioni di Dean Berta Vinales. L’incidente è stato sicuramente pauroso, però non ci sono immagini per adesso, solo il racconto di chi lo ha visto di persona e lo ha descritto come grave.