Superbike, anche Tom Sykes mancherà a Jerez: BMW lo sostituisce

BMW annuncia ufficialmente che Sykes non potrà partecipare all’evento Superbike in programma a Jerez. Ci sarà Laverty sulla sua M 1000 RR.

Non solo Chaz Davies, anche Tom Sykes non sarà al via del round Superbike di Jerez in questo fine settimana. Le conseguenze dell’ultimo weekend a Barcellona hanno messo KO pure lui.

In Gara 2 ha subito una commozione cerebrale in seguito a una brutta caduta. È stato ricoverato in ospedale domenica e mercolesì poi è stato dimesso. Oggi da BMW è arrivato il comunicato ufficiale in merito all’assenza del pilota inglese nel prossimo appuntamento del calendario SBK in Spagna.

A salire sulla M 1000 RR di Sykes sarà Eugene Laverty, rider già sotto contratto con BMW ma che corre con il team indipendente RC Squadra Corse. Quest’ultimo, però, è assente da alcune gare e ancora non si sa quando tornerà in pista. Il pilota nord-irlandese è contento di poter rientrare e gareggiare, anche se avrebbe voluto farlo in una situazione diversa e non sfruttando l’infortunio di un collega.

Sykes cercherà di esserci nel successivo round Superbike a Portimao, in Portogallo. Tutto dipenderà dell’evoluzione della sua condizione di salute. Laverty stesso spera che per quell’evento RC Squadra Corse abbia sistemato i propri problemi interni e gli consenta di correre senza dover attendere di capire come sta Tom per un’eventuale ulteriore sostituzione.