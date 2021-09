Superbike, Chaz Davies salta Jerez: ufficiale il sostituto

Davies non potrà prendere parte al prossimo evento Superbike in Spagna. Il team Go Eleven ha annunciato chi lo sostituirà sulla Ducati: Baz.

Niente round Superbike a Jerez per Chaz Davies. L’infortunio rimediato nell’ultimo weekend a Barcellona ha messo KO il pilota gallese.

La rottura di due costole gli impedisce di prendere parte al prossimo appuntamento in Spagna e così il team Go Eleven è costretto a far correre un sostituto. Sarà Loris Baz a guidare la Ducati Panigale V4 R della squadra di Gianni Ramello.

Il rider francese è una “vecchia” conoscenza del Mondiale SBK. Vi ha corso prima tra il 2012 e il 2014, poi dal 2018 al 2020. Due vittorie e diciotto podi in 133 gare disputate nel campionato, prima di migrare negli Stati Uniti per correre in MotoAmerica Superbike con una Ducati del team Warhorse HSBK Racing.

Baz utilizzerà il numero 11 ed è contento di tornare a correre, seppur momentaneamente, nel Mondiale SBK: «Prima di tutto voglio augurare una rapida guarigione a Chaz, non è mai bello quando un pilota si fa male e spero che riesca a tornare presto in sella. Ringrazio il Team Go Eleven per l’opportunità che mi è stata data. È stato un accordo dell’ultimo minuto, ma non vedo l’ora di essere a Jerez, un pista che mi piace tantissimo, e salire sulla Ducati V4 R. Farò del mio meglio e darò il 100% come sempre!».

Davies dovrebbe saltare sia Jerez che Portimao. La frattura di due costole rimediata nella Superpole Race di domenica scorsa a Barcellona richiede del tempo per la guarigione. Ovviamente Chaz cercherà di tornare in pista quanto prima per concludere al meglio una stagione che non è stata affatto semplice.