L’ammissione amara di Luca Marini: “Siamo in una fase di stallo”

Luca Marini deluso dal risultato di Misano. Nella due giorni di test MotoGP proverà a cercare soluzioni per migliorare il feeling con l’avantreno.

Misano da dimenticare per Luca Marini che taglia il traguardo in 19esima piazza e un distacco di 36,8″ dal vincitore e compagno di Academy Pecco Bagnaia. Anche stavolta il rookie non centra la zona punti nella gara di casa che si rivela particolarmente ostica. Partito dalla 15esima posizione, Luca Marini non è riuscito a tenere il passo di quelli davanti e al traguardo chiude davanti ai soli Andrea Dovizioso e Miguel Oliveira, costretto a perdere posizioni anche per via di un long lap penalty.

Problemi con la Desmosedici GP

Inizio non male il pilota dello SKY VR46 Avintia, ma giro dopo giro ha iniziato a perdere velocità per provare a superare i piloti del suo gruppo come Pirro, Nakagami e Binder. “La temperatura della gomma davanti si è alzata ed è un aspetto su cui devo lavorare perché non sono ancora abituato a gestirlo al meglio – sottolinea il fratello di Valentino Rossi -. Sono andato lungo alla curva 1, ho poi cercato di perdere tempo, di far passare avanti altri piloti, ma ho preso comunque il long lap penalty e mi sono ritrovato in fondo al gruppo”.

I problemi principali si riscontrano sull’avantreno e il test di domani e mercoledì servirà a lavorare soprattutto su questo aspetto. Inoltre serve un ulteriore step in qualifica per non ritrovarsi a battagliare in fondo al gruppo e perdere secondi preziosi nelle prime fasi di gara. “Ho fatto fatica a recuperare, soffro molto questa cosa sull’avantreno e quando mancavano sette giri al traguardo la parte sinistra della gomma posteriore era molto rovinata. Dobbiamo lavorare, siamo in una situazione di stallo – ha concluso Luca Marini – e questo test ufficiale cade proprio nel momento giusto”.