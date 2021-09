MotoGP Misano, gara: Bagnaia ci ha preso gusto, Bastianini mostruoso

Pecco Bagnaia continua a vincere in MotoGP. Prestazione maestosa però anche di Bastianini che ha ottenuto il primo podio in carriera.

Parte subito benissimo Bagnaia che tiene la prima piazza e cerca sin da subito di imporre il proprio ritmo. Dietro è lotta tra Quartararo, Martin e Marquez. Subito caduta di Martin che si stende, ma poi prova a ripartire e rimettersi in gara ricominciando dal fondo.

Prestazione mostruosa invece di Bastianini che si ritrova al 4° posto a lottare con i primi della classe. Davanti invece fa gara a parte Bagnaia che prende sui 3 secondi di vantaggio circa rispetto a Miller che a causa di un errore si ritrova pressato da Quartararo. Al 12° giro si arrende Martin che rientra al box e si ritira.

MotoGP: Bastianini firma l’impresa

Nella seconda metà di gara Bastianini sale in cattedra e prova a ricucire il gap da Miller per sognare addirittura il podio. Davanti invece Bagnaia cerca di contenere un Quartararo in rimonta. A 10 giri dal termine invece caduta per Rins.

Finale da infarto con Quartararo che distrugge il vantaggio di Bagnaia e si fa sotto. Dietro di loro invece Bastianini si prende il podio e prova ad allungare. Male anche oggi Valentino Rossi purtroppo ancora una volta nel fondo della classifica.

Nonostante la pressione Bagnaia non sbaglia nulla e chiude la gara in testa portando a casa un’altra clamorosa vittoria. Dietro di lui Quartararo e soprattutto un fantastico Enea Bastianini al primo podio in carriera in MotoGP. Buono anche il 4° posto di Marquez, che nonostante i guai fisici ha fatto un ottimo Gran Premio.

La classifica del Gran Premio di San Marino di MotoGP