Dopo una prima stagione SBK al di sopra delle aspettative Andrea Locatelli guadagna il rinnovo di contratto con il team Yamaha ufficiale.

Il campione del WorldSSP 2020 Andrea Locatelli rimarrà con Yamaha Motor Europe fino alla fine del 2023. L’alfiere italiano viene giustamente premiato per i suoi grandi risultati in questa prima stagione nel WorldSBK, dove è sempre più costantemente in top 5. La Casa giapponese gli aveva dato subito grande fiducia promuovendolo nella squadra ufficiale al fianco di Toprak Razgatlioglu, una scommessa subito premiata a suon di risultati.

Ad Assen Andrea Locatelli ha conquistato anche il suo primo podio nel WorldSBK con il terzo posto in Gara 2. “Sono davvero felice di estendere il mio contratto con la Yamaha per altri due anni. Per me è una grande opportunità. Abbiamo un ottimo gruppo, una buona squadra e una buona moto, quindi penso che in futuro potremo fare molto bene. Sono così entusiasta di essere qui e di continuare a far parte della famiglia Yamaha – ha dichiarato Locatelli -. Vorrei ringraziare in modo speciale Andrea Dosoli, Eric de Seynes [Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe] e tutti in Yamaha per avermi dato questa opportunità”.

Saranno due anni ricchi di aspettative per il pilota lombardo che si avvicina sempre più alla zona podio. “Siamo lieti di confermare che Andrea rimarrà con la famiglia Yamaha almeno fino alla fine della stagione 2023 del WorldSBK – ha affermato Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe, Road Racing Manager -. Ci aspettavamo che ‘Loka’ sarebbe stato veloce quest’anno, ma pochissimi si aspettavano che sarebbe già stato in lotta per il podio in una fase così precoce della sua carriera nel WorldSBK. Vogliamo assicurarlo per il futuro e aiutarlo a guidarlo verso un successo ancora più grande, e questo nuovo contratto ci darà la migliore opportunità per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo”.