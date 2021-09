“Impossibile battere la Ducati”: Fabio Quartararo ci prova, ma cade

Fabio Quartararo le tenta tutte per strappare la pole a Pecco Bagnaia, ma finisce a terra. E deve ammettere la superiorità della Ducati

Non si può certo rimproverare Fabio Quartararo per non averci provato. Fino all’ultimo ha tentato di contendere la pole position nel Gran Premio di San Marino alla padrona di casa Ducati.

Fino al tentativo conclusivo, che però è terminato già alla prima curva, quando il Diablo è finito per terra. Ha forzato per cercare di superare il tempone stabilito da Pecco Bagnaia, ma non ci è riuscito, e non potendosi più migliorare si è dovuto accontentare della terza casella in griglia di partenza, a chiusura della prima fila. Unica Yamaha in una parte alta dello schieramento letteralmente monopolizzata dalle Desmosedici.

Quartararo: “Sul giro secco domina Ducati, ma in gara…”

Rientrato in parco chiuso, Quartararo non ha potuto far altro che riconoscere la superiorità della Casa avversaria ai microfoni dei giornalisti: “Battere la Ducati su giro secco è impossibile”, ammette. “Non ricordo altre qualifiche con così tanto rosso davanti, mi sento solo in mezzo a loro. Anche senza la caduta non avrei potuto fare la pole, magari il secondo posto. Io ci ho provato, ho dato tutto. Ma alla prima curva ho visto che spingere così tanto non funzionava”.

Una Rossa di Borgo Panigale così in palla come quella apparsa nelle ultime gare rischia però di complicare non poco i giochi al francese in classifica generale. Già, perché se è vero che il suo vantaggio nel Mondiale piloti rimane significativo (ben 53 lunghezze), lo è altrettanto che non possa più permettersi di perdere troppi punti a vantaggio del suo diretto rivale Bagnaia. Che domani partirà di nuovo al palo.

Quartararo, però, non perde l’ottimismo. Perché se ha ammesso l’intoccabilità della moto rivale nelle qualifiche, sa già che domani in gara sarà un’altra storia. E lui potrà vendicarsi e dire la sua. “Per quello ci siamo concentrati sul passo”, afferma. “Il nostro ritmo è veramente forte. Questa è la cosa più importante per domani”.

LEGGI ANCHE —> Misano è tutta rossa. Bagnaia in stato di grazia: “Questa Ducati è perfetta”