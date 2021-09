Misano è tutta rossa. Bagnaia in stato di grazia: “Questa Ducati è perfetta”

Pecco Bagnaia centra la seconda pole position consecutiva, in una griglia di partenza di Misano totalmente dominata dalla Ducati

Ora che ha rotto il ghiaccio con la prima vittoria in carriera in MotoGP, Pecco Bagnaia non si ferma più. Arriva la sua seconda pole position consecutiva, dopo Aragon anche a Misano Adriatico. Ed erano oltre dieci anni che da queste parti, in casa, non partiva davanti a tutti un italiano (l’ultimo a riuscirci fu il suo maestro Valentino Rossi nel 2009).

“Sono molto contento, è sempre bello partire in pole”, si gasa il torinese. “Siamo partiti un po’ prima perché volevo meno piloti possibili che prendessero la mia scia: alla fine erano solo in due. Ho spinto come un matto, fin dal giro di uscita dai box, per andarmene via”.

Bagnaia sta davvero vivendo un momento di grazia: pennellate le traiettorie nelle curve del suo giro veloce, impeccabile la strategia nelle qualifiche, cucita su misura per lui la Desmosedici.

“Penso che la Ducati faccia le cose davvero alla perfezione”, afferma Bagnaia, “perché è già la seconda volta che alla fine delle qualifiche rimango senza benzina. Da Aragon in poi mi trovo bene con la moto, che lavora benissimo. Non abbiamo più toccato quasi niente. Tutto sta funzionando nel migliore dei modi”.

Dominio Ducati: Miller secondo, Martin quarto

A confermare la superiorità della Rossa di Borgo Panigale su questa pista ci pensa anche Jack Miller, che ha completato la doppietta con il secondo posto: “Nelle prime file ci sono tante Ducati e solo una Yamaha“, sottolinea. “Siamo in una buona posizione, sono entusiasta in vista di domani”.

L’unico dubbio riguarda la possibile pioggia, che l’australiano non si augura ma nemmeno teme: “C’è ancora un punto interrogativo sul meteo che si registrerà qui, vicino alla spiaggia italiana. Ma penso che in tutte le condizioni abbiamo un buon ritmo e un buon passo. Il feeling a livello di aderenza è buono anche sul bagnato, anche se guidare sull’asciutto sarebbe più divertente”.

Sorride anche il team satellite Pramac, con il quarto posto di Jorge Martin, in condizioni tecniche ostiche: “Questo è un weekend difficile, ma un buon giro riesco sempre a staccarlo”, racconta lo spagnolo. “Abbiamo provato tante soluzioni nel fine settimana e non sono riuscito a lavorare molto bene. Per quello sono un po’ in ritardo sul passo gara, penso di essere intorno alla decima o undicesima posizione. Ma spero comunque di fare una buona corsa”.

