MotoGP Misano, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Le Prove Libere 2 del Gran Premio di Misano si tengono sotto la pioggia. Ecco la classifica finale delle FP2 sul circuito adriatico.

La seconda sessione di prove libere a Misano si apre all’insegna della pioggia che va intensificandosi durante le fasi finali. I team si mettono al lavoro per studiare l’eventuale scelta gomme e setting in caso di pioggia per domenica. Si viaggia tra l’1’42” alto e l’1’43” basso, fortunatamente non si registrano gravi cadute se non quella di Iker Lecuona.

Ducati recita la parte del leone sul tracciato adriatico per la gioia di Gigi Dall’Igna e della casa emiliana che continua a rincorrere la leadership di classifica piloti, detenendo già quella costruttori. Johann Zarco firma il best lap del pomeriggio in 1’42″097 davanti ai colleghi di marca Pecco Bagnaia e Jack Miller a cui rifila rispettivamente mezzo secondo e sei decimi. 4° Joan Mir, 7° Danilo Petrucci che si riconferma competitivo in condizioni estreme. 16° Valentino Rossi che precede l’ex compagno di box Maverick Vinales.