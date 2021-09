MotoGP Misano, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

La prima sessione di prove libere si chiude con l’Aprilia di Maverick Vinales al comando. Ecco tempi e classifica finale delle FP1.

Il Gran Premio di Misano prende il via con la prima sessione di prove libere e tante novità in pista. A cominciare dall’esordio di Andrea Dovizioso con la Yamaha M1 del team Petronas e Franco Morbidelli con livrea factory. Temperature dell’asfalto intorno ai 25° C e nuvole minacciose in lontananza, ma si corre sull’asciutto nelle fasi iniziali.

Inizia con il piede giusto il week-end della Ducati con Pecco Bagnaia che firma subito un buon 1’32″8. Il piemontese della VR46 Academy, dopo la prima vittoria conquistata la scorsa settimana ad Aragon, punta ad un altro ottimo risultato per tentare di colmare il gap di 53 punti in classifica che lo separano da Fabio Quartararo. Ottimo spunto anche di Maverick Vinales che ferma il cronometro a 1’32″6. Nei minuti finali cade la pioggia e i piloti sono costretti a rientrare ai box per montare gomme da bagnato.

Alla fine è proprio il pilota di Roses a stanziare il best lap seguito da Joan Mir e Pecco Bagnaia. 4° Jack Miller davanti all’altra Suzuki di Alex Rins e Pol Espargarò. Chiudono la top-10 Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Marc Marquez e Aleix Espargarò. Inizia in salita il fine settimana di Valentino Rossi solo 19°.