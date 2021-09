Quartararo regala i guanti a una fan in cambio di un hamburger! (VIDEO)

Fabio Quartararo ha accettato uno scambio bizzarro con una tifosa: i suoi guanti per un hamburger con patatine!

Un siparietto davvero divertente quello che ha visto protagonista Fabio Quartararo con una tifosa che stava assistendo al sabato del Gran Premio di Aragon dalle tribune del circuito Motorland di Alcaniz.

La ragazza ha attirato l’attenzione dell’attuale leader del campionato di MotoGP esponendo un cartello piuttosto visibile: “Fabio, scambio i tuoi guanti per un menù da fast food”. Con tanto delle foto dell’hamburger e delle patatine che offriva al pilota della Yamaha in cambio del suo prezioso cimelio.

Il Diablo non se lo è fatto ripetere due volte. Terminato il suo impegno agonistico, si è avvicinato a piedi agli spalti che si affacciano sul rettilineo principale del tracciato aragonese. Poi si è tolto i guanti, ha preso la mira e li ha lanciati direttamente verso la spettatrice.

The deal of the year! 🤝

When you receive a pair of @FabioQ20‘s gloves 🤩#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/q4Fts3BRXG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2021