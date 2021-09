MotoGP Aragon, warm up: tempi, risultati e classifica finale

Il warm up del Gran Premio di Aragon di MotoGP segna l’ultima prova per tutti i piloti e le squadre prima della gara di oggi pomeriggio

Si è concluso sul circuito del Motorland di Alcaniz anche il warm up della domenica mattina: l’ultima prova libera per sperimentare il passo gara in vista della corsa di oggi pomeriggio.

E, dopo la pole position conquistata ieri, il nostro Pecco Bagnaia ha portato a casa anche il miglior tempo di questa sessione. Il torinese della Ducati sembra perfettamente attrezzato per l’impegno di oggi, in cui cercherà di conquistare finalmente la sua prima vittoria in MotoGP.

Marquez gioca a nascondino: è decimo

Alle sue spalle la Honda di Takaaki Nakagami (secondo) e la Suzuki di Joan Mir (terzo). Quarta l’altra Desmosedici ufficiale di Jack Miller, che si mette alle spalle la Aprilia di Aleix Espargarò (quinto) e l’altra Suzuki di Alex Rins (sesto).

Settima posizione per Jorge Martin, con la Rossa satellite del team Pramac, mentre la migliore delle Yamaha, quella del leader di campionato Fabio Quartararo, non va oltre l’ottavo posto. Si conferma tra i migliori il nostro Enea Bastianini, nono per il team Avintia, mentre completa le prime dieci posizioni Marc Marquez sulla Honda. Il Cabroncito si è risparmiato, rimanendo a lungo fermo ai box e poi girando solo con gomme molto usate. Oggi alle 14 il via del Gran Premio di Aragona della classe regina.

MotoGP Aragon, i tempi del warm up