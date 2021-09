Moto3 GP Aragon, ordine d’arrivo gara: trionfa Foggia, ritirato Acosta

Moto3 Aragon 2021, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale della corsa disputata oggi al Motorland.

Fantastico Dennis Foggia, che ha vinto la gara Moto3 del Gran Premio di Aragon 2021. Battuta in volata la KTM di Deniz Oncu. Un successo frutto di una rimonta, dato che il pilota del team Leopard partiva dalla quattordicesima casella della griglia.

Foggia con questo trionfo si porta a 58 punti dalla vetta del Mondiale. Sono ancora tanti, però l’italiano fa bene a credere ancora di poter vincere il titolo. Tutto può succedere. Sul podio al Motorland sale anche Ayumu Sasaki con la KTM della squadra Tech3.

Quinta e sesta posizione per Niccolò Antonelli e Andrea Migno. In top 10 anche Stefano Nepa, ottavo. Quattordicesimo Romano Fenati, davanti a Riccardo Rossi. Sicuramente ci si aspettava di più da Fenati, però a causa di una caduta non ha potuto ottenere il risultato che sperava.

Disastro Pedro Acosta, che verso fine gara ha commesso un errore e ha dovuto ritirarsi. Era nel gruppo di testa, però è scivolato nel tentativo di superare Xavi Artigas e ha steso anche il pilota del team Leopard. Uno zero che non pesa troppo nella corsa al titolo mondiale Moto3, dato che all’ultimo giro il suo maggiore rivale Sergio Garcia è caduto e ha buttato via un possibile podio: è rimasto a 46 punti da Acosta.

Moto3 Aragon 2021, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale