Hamilton-Verstappen, un altro incidente: si buttano fuori gara a Monza

Come già accaduto a Silverstone, anche a Monza i due piloti in lotta per il Mondiale di F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen, si scontrano

Dopo l’incidente di Silverstone, che già aveva fatto molto discutere, i due piloti in corsa per il titolo mondiale, Max Verstappen e Lewis Hamilton, sono protagonisti di un altro botto clamoroso nel corso del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

L’olandese, scattato dalla pole position, era in lotta per la vittoria nella prima parte di gara, ma è stato rallentato da un pit stop particolarmente lento compiuto dalla sua squadra: oltre undici secondi.

Scivolato in nona posizione, nel momento in cui anche il suo rivale si è fermato ai box, così, il leader del Mondiale si è ritrovato in lotta diretta con l’iridato in carica intorno a metà gara. E lo scontro è stato inevitabile.

Un altro scontro tra Hamilton e Verstappen

Quando sono arrivati appaiati alla prima curva, forse l’anglo-caraibico non ha lasciato sufficiente spazio al suo avversario, che ha perso il controllo e lo ha letteralmente travolto: fatto sta che le due monoposto sono venute a contatto e hanno terminato la loro corsa nella ghiaia.

Fortunatamente l’halo delle due vetture ha svolto il suo lavoro alla perfezione, impedendo che la parte inferiore della Red Bull impattasse con il casco di Hamilton. Entrambi i corridori sono però finiti fuori gara, pur non riportando alcuna conseguenza fisica.

Nulla di fatto, dunque, in classifica generale, dove il portacolori della Mercedes rimane a cinque punti di distacco dal suo antagonista dei Bibitari. La direzione gara ha però immediatamente aperto un’inchiesta sullo schianto e non si escludono ulteriori sanzioni nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE —> Lewis Hamilton, ma che fai: gufi? “Domani Verstappen vince facile”