Mercato F1, Giovinazzi rimpiazzato da Mazepin? In Williams ci pensa Wolff

Non si fermano le indiscrezioni sulle prossime mosse del mercato della F1. Nel 2022 l’Italia potrebbe non essere più rappresentata.

Se con l’ingaggio di Bottas al post di Raikkonen poteva essersi illuso di essere al sicuro si sbaglia di grosso. Se c’è un pilota attualmente in pericolo, almeno stando alle voci che serpeggiano nel web, quello è Antonio Giovinazzi. Malgrado i miglioramenti compiuti nell’ultimo anno e i complimenti in pubblico da parte del boss Vasseur, il pugliese potrebbe assistere alla stagione della rivoluzione tecnica dal divano.

Tanti, infatti, i pretendenti al suo sedile: dai pulcini della Ferrari, all’ex Red Bull Alex Albon, fino a, notizia dell’ultima ora, Mazepin. Ebbene sì, anche il russo, sempre più in lotta di collisione con il suo compagno di box Schumacher, potrebbe virare verso Hinwil.

Cosa sta succedendo alla Williams

E mentre in Svizzera si discute sul futuro dell’italiano che, dal campionato venturo potrebbe trovarsi a svolgere la mera funzione di riserva del Cavallino, a Grove la pentola sta bollendo di possibilità. O almeno questo è quanto ha dichiarato il responsabile del team Jost Capito.

Eliminata la carta Valtteri per rimpiazzare George Russell, il manager tedesco ha affermato di avere ancora “diverse opzioni eccitanti”, per usare le sue parole. E addirittura promesso un annuncio nelle prossime settimane.

Stando sempre al suo riscontro, non ci sarebbe alcuna fretta di chiudere il contratto. I nomi comunque sono i soliti: l’anglo-tailandese nel radar anche del Biscione, Nick De Vries, portacolori Mercedes in Formula E spinto da Toto Wolff, e qualcun altro di cui il dirigente non ha voluto svelare l’identità.

La sensazione è che l’olandese sia in vantaggio. “A fronte di un cambiamento tanto radicale di regolamento, la mancanza di esperienza di un debuttante assoluto peserebbe di meno. In pratica fare arrivare un giovane con rischio minimo”, ha infine considerato. Non va dimenticato che per la nuova campagna la collaborazione tra la Williams e la Stella sarà ancora più solida.

Chiara Rainis