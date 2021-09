Chicho Lorenzo: “Marc Marquez deve fare qualcosa”

Marc Marquez ha rimediato molte cadute dal ritorno in pista dopo l’infortunio. Chicho Lorenzo lo invita a cambiare rotta.

Marc Marquez sta riscontrando ancora problemi sia fisici che tecnici dopo il rientro a Portimao dall’infortunio. Ha conquistato la vittoria al Sachsenring, ma nelle restanti gare ha lasciato a desiderare rispetto alle prestazioni cui ci aveva abituati. Chicho Lorenzo analizza in maniera approfondita la situazione in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’.

Una serie di errori e diversi zeri iniziano a destare preoccupazione, dopo gli incidenti con Aleix Espargaró al Red Bull Ring o il contatto con Jorge Martín a Silverstone dove entrambi sono finiti a terra. Marc Marquez, secondo il papà del pentacampione, dovrebbe apportare modifiche al modo di pensare e allo stile di guida. “Insiste su ciò che ha funzionato per lui per così tanti anni e che lo ha portato ad essere otto volte campione del mondo. Non dimentichiamo che era il suo punto di forza e oggi è il suo tallone d’Achille… Tutte quelle cose che ha sempre fatto, ora si scopre che non stanno riuscendo. Forse deve cambiare, perché la qualità che ha è sufficiente per poter vincere in altri modi. Ma se insisti su qualcosa che non ti funziona e inizi a riconoscere che le cose non ti vanno bene…”.

Le difficoltà tecniche della RC213V peggiorano il momento difficile di Marc Marquez, che riscontra problemi con l’avantreno e spesso finisce sull’asfalto nel tentativo di cercare il limite. I tecnici HRC stanno tentando in tutti i modi a trovare una via di uscita, ma la soluzione non sembra semplice. “Non so cosa deve fare Marc, ma deve fare qualcosa di diverso. Deve trovare un altro modo di fare le cose, ha le qualità per vincere in tanti modi – ha aggiunto Chicho Lorenzo -. Comincia a lavorare, inizia a cercare un modo per far funzionare meglio la moto, perché in questo momento non funziona neanche la Honda. Deve trovare soluzioni e penso che le troverà, ma deve analizzare molto bene cosa sta succedendo e come devono cambiare le cose. Forse rischiare un po’ meno”.