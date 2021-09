Vettel veste i panni del pompiere: l’incendio sull’auto lo spegne lui (VIDEO)

Sebastian Vettel tuttofare: nelle prove libere del GP d’Olanda si è improvvisato anche pompiere, spegnendo l’incendio sulla sua vettura

Non poteva cominciare con il piede più sbagliato il weekend del Gran Premio d’Olanda per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha infatti concluso la prima sessione di prove libere del venerdì a Zandvoort appena in diciannovesima posizione.

Nel corso del turno, il quattro volte campione del mondo è riuscito a percorrere soltanto sei giri, durante i quali tra l’altro si è lamentato di un problema al motore, in particolare alla componente dell’Mgu-K.

Il peggio, però, è arrivato dopo sedici minuti, quando l’ex ferrarista è stato costretto ad accostare la sua Aston Martin proprio per colpa di un “guasto al propulsore”, come lui stesso lo ha descritto.

Vettel brandisce l’estintore

A quel punto, però, Vettel si è trasformato da pilota a pompiere: ha preso in mano un estintore per tentare di raffreddare le componenti della sua AMR21, salvandole dal principio d’incendio che stava scoppiando.

Seb, tra l’altro, ha reagito in maniera molto più rapida rispetto a quella degli stessi commissari di percorso, che invece sono apparsi molto più perplessi e titubanti sul da farsi. Il suo primo tentativo di intervento, però, è andato a vuoto, perché l’estintore non ha funzionato come avrebbe dovuto, e dunque il teutonico è stato costretto a chiederne un secondo.

Nel frattempo la direzione gara esponeva la bandiera rossa, che ha neutralizzato la sessione per ben trentacinque minuti, mentre la sua vettura veniva recuperata. Una scenetta piuttosto divertente, ma che lascia anche qualche perplessità sul fronte della sicurezza: stavolta non c’è stata alcuna conseguenza seria, ma se le fiamme fossero divampate più gravemente, i ritardi nell’opera dei marshall avrebbero potuto provocare danni ben più seri.

