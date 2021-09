Hamilton provoca i tifosi di casa: “Fischiatemi pure, così mi date energia”

Lewis Hamilton avrà contro i supporter olandesi di Max Verstappen, nel GP di casa del suo rivale. Ma non si fa spaventare dai fischi

Giocherà in trasferta, Lewis Hamilton, in questo weekend. E, per proseguire nella metafora calcistica, anche su un campo piuttosto ostico. Quello del Gran Premio d’Olanda, proprio in casa del suo diretto rivale nella corsa al titolo iridato, Max Verstappen.

Il campione del mondo in carica entra proprio nella tana del lupo, insomma, e il tifo contro di lui sarà probabilmente all’ordine del giorno. Lui si è già preparato: “Naturalmente mi aspetto un’atmosfera difficile”, ammette alla vigilia, nella conferenza stampa di rito del giovedì a Zandvoort.

“Ovviamente ho visto molti tifosi vestiti d’arancione in giro”, conferma. “Non sono mai stato uno che va ad assistere agli eventi sportivi solo per contestare qualcuno, ma li comprendo. Lo si vede anche nelle partite di calcio: la passione che hanno i tifosi o l’antipatia verso i loro avversari. Ma lo rispetto”.

Gran Premio d’Olanda, Hamilton contro tutti

A fianco delle sue dichiarazioni concilianti, però, Hamilton non riesce proprio a trattenersi dall’inviare anche una frecciatina provocatoria all’indirizzo dei tifosi avversari: “Che mi fischino pure. Quello che faccio è semplicemente cercare di accogliere quell’energia e trasformarla in positività, cercare di darmi la spinta nella guida”.

Più mi criticate e più mi aiutate, sembra dire l’anglo-caraibico. Che conta anche su qualche sparuto suo sostenitore persino da queste parti. “Ho sempre amato venire qui in Olanda“, aggiunge. “Amsterdam è una delle città più belle del mondo. E so di avere anche qualche mio tifoso da queste parti, lo apprezzo. Probabilmente nelle tribune saranno in minoranza e li ammiro per il fatto che anche loro dovranno sopportare i fischi. Ma così funziona lo sport”.

