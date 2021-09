CUPRA UrbanRebel Concept: il design arriva dal mondo virtuale

CUPRA UrbanRebel Concept svelata in anteprima mondiale. Anticipa la urban car 100% elettrica che sarà realizzata entro il 2025.

CUPRA lancerà entro il 2025 una urban car 100% elettrica e anticipa gli stilemi svelando la UrbanRebel Concept. Anima sportiva indiscutibile e design grintoso, sarà realizzata sulla piattaforma corta MEB del Gruppo Volkswagen. “E’ un’interpretazione radicale della urban car elettrica dell’azienda, che sarà lanciata nel 2025. Questa concept racing dà un’idea del linguaggio di design della futura urban e ne ispirerà la creazione” ha detto il Presidente di CUPRA, Wayne Griffiths.

La lunghezza è di 4.080 mm, la larghezza di 1.795 mm e l’altezza di 1.444 mm, il motore eroga una potenza continua di 250 kW e 320 kW di potenza di picco. Avrà un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi e verrà svelata durante l’evento di pre-apertura del nuovo CUPRA City Garage di Monaco di Baviera, in occasione del Salone Internazionale IAA.

Un look inedito

Questa vettura rappresenta un progetto importante non solo per il marchio CUPRA, ma anche per la casa madre tedesca, dal momento che si punta a produrre 500mila unità all’anno. Sarà un bel colpo d’occhio per il mercato con il suo look quasi futuristico che la fa sembrare un’auto uscita da un videogioco. Jorge Diez, Direttore Design di CUPRA, afferma: “Ciascuna delle line di contorno e le superfici scolpite del design è animata da una livrea che utilizza particelle cinetiche per aggiungere movimento alla superficie mentre la luce si sposta su di essa”.

L’estetica emozionale del mondo virtuale sarà uno dei punti forti della CUPRA UrbanRebel, con le superfici vetrate che generano l’effetto visivo di un casco, mentre tra i finestrini intorno all’intera vettura si conferisce l’effetto di un tetto sospeso. Nelle fiancate, invece, vengono esaltate le forme muscolose grazie alla linea a cuneo che scorre dal montante C alla porta anteriore. Al posteriore il grande spoiler conferisce un aspetto deciso che viene messo in risalto dalla superficie negativa sottostante.