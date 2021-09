Hamilton lancia una proposta per salvare la faccia alla F1

Ad Hamilton non è andato giù il GP di Spa di domenica scorsa e lancia un’idea con Russell per ripagare i fan delusi.

E’ innegabile che in Belgio il Circus abbia fatto una figuraccia storica e malgrado il Presidente della FIA Jean Todt si sia affrettato a scrivere una missiva indirizzata ai tifosi promettendo salvifiche modifiche al regolamento per il prossimo futuro, quanto accaduto è stato troppo grave per essere perdonato come niente.

E non solo per quello che non è successo in pista, o per il podio farsa a suggello di un evento inesistente, ma anche e soprattutto per il comportamento indegno tenuto verso il pubblico, letteralmente “spennato” per il ticket d’ingresso (c’è chi ha speso quasi 500 euro) e poi lasciato lì ad aspettare invano sotto l’acqua e al freddo, nonché abbandonato anche dopo quando c’era da lasciare il circuito.

Consapevole di tutto questo Lewis Hamilton, appoggiato anche da George Russell, ha proposto un secondo round nelle Ardenne, completamente a spese della F1.

“Offrire loro una gara gratuita sarebbe forse un modo per ripagarli per quanto successo”, hanno dichiarato in coro dopo il fattaccio.

Vedremo se la FIA prenderà in considerazione la proposta. In fin dei conti l’impegnativo layout belga è da sempre uno dei preferiti dei piloti, quindi per loro non sarebbe un problema tornarci. Al contrario. Tuttavia, per adesso, la sensazione è che la strada sia diversa ed orientata a preferire altri lidi, come il Medio Oriente, per le sostituzioni legate al Covid, essendo meno critici sotto il profilo climatico. Quello che è certo è che la classe regina urge di un importante revisione in quanto troppo di frequente, negli ultimi tempi, sta facendo passi falsi e commettendo errori grossolani, tali da minarne la credibilità, messa ormai a dura prova da anni per il dominio incontrastato di un solo marchio.

Chiara Rainis