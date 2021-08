Fabio Quartararo manca la pole position a Silverstone, ma scova il problema e per la gara avrà le idee più chiare.

Fabio Quartararo sembrava destinato alla pole position dopo le prove libere, ma le qualifiche hanno decretato che il francese della Yamaha debba partire dalla prima fila. Un ottimo risultato per il leader del Mondiale che però dovrà stare attento alla scelta delle gomme. “Se hai avuto un incidente con una gomma, allora sei più cauto. Vorremmo dare una possibilità alla gomma anteriore dura, ma prenderò la decisione solo all’ultimo momento. Se fa un po’ più caldo, allora si potrebbe scegliere la mescola dura”. Anche se è la gomma utilizzata venerdì quando ha riportato la caduta e un lieve infortunio.

Gomme decisive a Silverstone

Nelle qualifiche, invece, è stata la soft a non elargire grande fiducia a Fabio Quartararo. “E’ stata una buona giornata, anche se ho avuto qualche difficoltà con la gomma morbida, già in mattinata. Ho avuto la possibilità di fare due time attack durante le FP3, e devo dire che non avevo proprio un buon feeling con la moto. Con la gomma media è andata subito meglio. Normalmente durante i time attack riesco subito a trovare più grip, ma oggi non è stato così e ho riscontrato molti problemi con l’accelerazione”.

Di certo la soft al posteriore è una strategia che non verrà adottata in questa domenica di Silverstone. “Quel che è certo è che non toccheremo più la gomma morbida. Sono contento perché durante la mia prima uscita durante le FP4 ho attaccato un po’, ma poi durante la seconda uscita sono stato più morbido e questo non mi ha impedito di fare buoni giri, quindi mi ha fatto sentire meglio”. Resta qualche dubbio sulla mescola all’anteriore. “Oscillo tra soft e medium, ma sembra che domani le temperature dovrebbero essere un po’ più alte. Prenderemo la nostra decisione all’ultimo momento, ma dipenderà molto dalla temperatura della pista”.