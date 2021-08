A Spa non si corre, ma si ride! Hamilton: “Che bomba nel bagno!” (VIDEO)

Nell’attesa del via del GP del Belgio, i piloti di F1 (Hamilton in testa) si sono intrattenuti con alcune chiacchiere esilaranti via radio

A Spa-Francorchamps è arrivata la pioggia a rovinare quella che sarebbe dovuta essere un’entusiasmante domenica del Gran Premio del Belgio.

L’autentico nubifragio che si è scatenato sulla pista delle Ardenne ha costretto la direzione gara dapprima a rimandare la partenza, poi a far prendere il via sotto safety car, quindi ad interrompere di nuovo la corsa fino ad orario da destinarsi.

Se dunque di spettacolo a motori accesi se n’è visto davvero poco, in compenso ci hanno pensato i piloti ad intrattenere il pubblico televisivo. Seduti nell’abitacolo delle loro monoposto ad attendere all’infinito che il semaforo tornasse verde, in qualche modo dovevano pure passare il tempo.

E lo hanno fatto chiacchierando amabilmente con i loro tecnici al muretto dei box. La regia internazionale ha catturato alcune di queste discussioni e ne sono venute fuori delle perle davvero esilaranti.

Hamilton scandalizzato dal bagno, Gasly ha fame

A regalarci una di queste è stato Lewis Hamilton, che ha raccontato al suo inseparabile ingegnere Peter Bonnington (in arte Bono) la sua poco edificante visita alla toilette. “Qualcuno aveva appena sganciato una bomba pazzesca”, ha raccontato il campione del mondo in carica. “Quella scena mi perseguiterà a vita”.

Intanto il suo collega della Alpha Tauri, Pierre Gasly, era evidentemente colto da un attacco di fame improvvisa. Tanto da chiedere al suo team di “portarmi un paio di salsicce”, per ingannare la lunga attesa sgranocchiando qualcosa. D’altronde, doveva pure sostentarsi per la gara, no?