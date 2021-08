Marc Marquez prepara la zampata per la gara: “Potrei dire la mia”

Marc Marquez si è ripreso dalla caduta di ieri e in qualifica a Silverstone ha centrato il quarto tempo. E adesso lo aspetta la gara…

Ventiquattr’ore dopo la brutta caduta nelle prove libere di ieri, Marc Marquez ha già ritrovato le perfette condizioni fisiche. Gli è servito nel mezzo un ricovero in ospedale, ieri sera, per eliminare tutta la sabbia che si era depositata nell’occhio dopo essere finito a terra, ma oggi il Cabroncito è potuto scendere in pista senza alcuno strascico.

“Ieri, nelle seconde prove libere, l’occhio lacrimava parecchio, ma me l’hanno pulito nel migliore dei modi”, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. “Questa mattina mi sono svegliato bene e non mi ha dato difficoltà, dunque sono convinto che anche domani potrò correre senza intoppi. Se penso che sono caduto a 270 km/h e mi ritrovo con un lieve problema all’occhio, posso dire che mi è andata bene”.

Marquez: qualifiche buone, ora la gara

Al termine delle qualifiche, infatti, è arrivato un ottimo quarto posto sulla griglia di partenza, che conferma il suo buon momento di forma. Oltre all’occhio infortunato ieri, anche la solita spalla sembra lasciargli tregua e, di conseguenza, la velocità sta gradualmente ritornando quella dei tempi migliori.

“Tutto dipenderà da come mi sentirò a livello fisico, ma le sensazioni sono le stesse del Red Bull Ring”, ribadisce il fuoriclasse di Cervera. “Non sono il più veloce del gruppo, ma mi sono gestito bene in questi giorni, ho spinto solo quando dovevo e penso di essere a posto”.

Anche in questo Gran Premio di Gran Bretagna, dunque, Marquez è pronto a rimanere in agguato, ad inseguire i suoi rivali di primissimo piano e a cogliere qualunque occasione utile. “Domani vedremo come sarà il passo gara nelle fasi iniziali”, preannuncia. “Se spingeranno sin dall’avvio per me sarà più complicato, altrimenti se saranno più calmi potrei dire la mia…”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi: “Voglio far bene negli ultimi GP, sono quelli che ricorderò”