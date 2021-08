Yamaha, riecco Dovizioso: sarà l’ultimo compagno di Valentino Rossi

Andrea Dovizioso verso il clamoroso rientro in MotoGP in corsa: salirà sulla Yamaha Petronas al fianco di Valentino Rossi. E nel 2022…

Non si fermano i movimenti dall’altro lato del box di Valentino Rossi. In questa stagione alla Petronas il Dottore ha visto alternarsi come suoi compagni di squadra già quattro piloti: dapprima il titolare Franco Morbidelli, tuttora convalescente dall’infortunio al ginocchio, poi i suoi supplenti Garrett Gerloff, Cal Crutchlow e, in questo weekend, il debuttante Jake Dixon.

Ma la giostra non sembra ancora essersi fermata. A partire dal prossimo Gran Premio in Aragona (o al massimo in quello successivo a Misano Adriatico), infatti, al suo fianco dovrebbe accomodarsi un altro centauro. Stavolta il nome definitivo, quello che lo accompagnerà fino al suo ritiro dal Motomondiale, fino al termine del suo ultimo campionato. E che nome: Andrea Dovizioso.

Il valzer dei piloti Yamaha (e Petronas)

Il forlivese è l’asso nella manica che la Yamaha ha sfoderato, a sorpresa, nelle settimane più calde del mercato piloti. Il burrascoso divorzio anticipato da Maverick Vinales ha infatti aperto la strada alla promozione di Franco Morbidelli nel team ufficiale e questo ha liberato una sella (anzi due, con il ritiro di Rossi) pesante nella squadra satellite.

Quella che si chiamava Petronas e che dall’anno prossimo, con l’addio dello sponsor petrolifero malese, verrà invece marchiata WithU: un finanziatore italiano, che voleva fortemente un pilota del nostro Paese. L’unico disponibile sul mercato, veloce, esperto, ancora affamato dopo l’anno sabbatico e soprattutto con alle spalle già un’annata di grandi soddisfazioni con la M1 (il 2012) era proprio lui. Il Dovi.

Dovizioso pronto al ritorno immediato

Così Andrea è tornato improvvisamente in lizza per un rientro in classe regina dalla porta principale. E non dovremo attendere fino al 2022 per vedersi avverare questo scenario, affascinante per i suoi tifosi. Il finale di questa stagione è destinato infatti a trasformarsi in una sorta di prova generale per il futuro, nella Casa dei Diapason.

Morbidelli, appena rientrerà dall’infortunio, vestirà subito la tuta blu della scuderia ufficiale. E al suo posto potrà già esordire Dovizioso alla Petronas, come detto nel ruolo di compagno di squadra di Valentino Rossi. Manca ancora l’ufficialità, ma le voci stanno prendendo sempre più consistenza nelle ultime ore. Non resta che prepararci all’annuncio.

