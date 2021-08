Valentino Rossi sulla pista amica, con una presenza inedita nel box

Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito storicamente favorevole di Silverstone, ma con una novità

È carico, Valentino Rossi, alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna. E non potrebbe essere altrimenti, visto che viene dal suo miglior risultato stagionale: l’ottavo posto conquistato in Austria, due settimane fa.

In questo weekend, a Silverstone, può ambire a ripetere questo piazzamento, o addirittura fare ancora meglio. Il tracciato inglese, infatti, è tradizionalmente uno dei più favorevoli al Dottore, che ci ha vinto in totale per ben otto volte tra tutte le categorie. L’ultima volta in cui ci corse, il 2019, ottenne un’ottima quarta piazza.

Le aspettative di Valentino Rossi

“Silverstone mi piace molto”, conferma il fenomeno di Tavullia. “La pista è grandiosa, una delle mie preferite. È lunga e non le manca niente: parti veloci, medie e anche molto tecniche. Di solito ci andiamo piuttosto forte e spero che sarà così anche quest’anno”.

L’unica incognita che potrebbe riservargli qualche grattacapo è la pioggia: “Mi auguro che ci assista il meteo: al momento le previsioni sono buone, ma bisogna prepararsi a qualunque evenienza. La gara potrebbe iniziare asciutta e finire bagnata, o solo umida in alcune zone del circuito. Non vedo l’ora di tornare in azione questo weekend”.

L’esordio di Jake Dixon

La vera novità in seno al team Petronas sarà però dall’altro lato del box: farà infatti il suo debutto il quarto compagno di squadra diverso di Valentino Rossi, il padrone di casa Jake Dixon, all’esordio assoluto in MotoGP.

“Questo weekend sarà difficile: per la prima volta salirò su una MotoGP, al mio Gran Premio di casa, e lo sto davvero attendendo con impazienza”, ammette. “Correre a casa è sempre emozionante, ma quest’anno sarà super speciale. Il sostegno dei tifosi è sempre incredibile, amo questa pista e penso che sarà un’esperienza grandiosa. La folla e la conoscenza del circuito mi aiuteranno, ma ovviamente non posso aspettarmi nessun risultato in particolare. Mi limiterò a scendere in pista e a godermela”.

